Město Most vydalo leták s nejdůležitějšími „koronavirovými“ kontakty

Město Most vydalo v návaznosti na současnou situaci ohledně onemocnění COVID-19 informační leták pro občany.

Jedná se o aktuální souhrn nejdůležitějších kontaktů a informací, kam se mají občané obrátit v případě potřeby. V nejbližších dnech proběhne jeho distribuce, která je součástí informační kampaně města.Půjde například do velkých obchodů v Mostě, na dveře OC Central, do kontaktního místa MHD v Business centru, asistentům prevence kriminality a dalším. „Situace se mění každým okamžikem, pořád jsou vyhlašována nová opatření, nařízení či doporučení, které vydává vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Některá opatření v rámci krizového štábu vydalo i město Most. V aktuálním letáku jsme udělali souhrn nejdůležitějšího, co by měl každý občan našeho města vědět. Dodržujte prosím opatření a buďte opatrní,“ vyzývá primátor města Mostu Jan Paparega.