Město Mosz vyzývá: „Nominujte neviditelného HRDINU!“

Znáte někoho, kdo pomáhá ostatním, chrání nás nebo stojí v první linii, když je potřeba? Nominujte ho do ocenění Most Pomoci 2026.
Most Pomoci je slavnostní událost, jejíž první ročník proběhl vloni v dubnu v Městském divadle v Mostě, kde bylo ceněno třináct výjimečných osobností za jejich obětavost a pomoc druhý. Ocenění vyhlašuje město Most a je určené policistům, hasičům, záchranářům, sociálním pracovníkům a horníkům – zkrátka všem, kteří svou odvahou, profesionalitou a lidskostí přispívají k tomu, aby byl Most lepším místem k životu. „Akce vyzdvihuje obětavost, odvahu a dlouhodobou službu veřejnosti. Nově je možné nominovat také hrdinský čin z řad veřejnosti. Pokud někdo pohotově zareagoval, projevil odvahu nebo pomohl v krizové situaci, dejte nám o tom vědět,“ vyzývá mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.
Jak podat nominaci? Vyplňte přiložený nominační lístek, nezapomeňte uvést kontaktní údaje a nejpozději do 28. 2. 2026 jej pošlete na adresu listy@mesto-most.cz nebo odevzdejte v době úředních hodin v informační recepci Magistrátu města Mostu do schránky.