Mistrovství světa superbiků přinese dopravní omezení

Desítky tisíc diváků zavítají během léta do Mostu. Na autodromu se totiž ve dnech 6. až 8. srpna uskuteční mistrovství světa superbiků. Akci ve spolupráci s Automotoklubem ČR pořádá společnost Autodrom Most, a. s. „Vedení autodromu nás informovalo, že se tento podnik v Mostě pojede následujících pět let. Přestože město není pořadatelem akce, vzhledem k vysokému plánovanému počtu návštěvníků ji ve spolupráci s městskými společnostmi, městskou a státní policií koordinujeme,“ sdělil primátor Jan Paparega.

Centrální parkoviště pro návštěvníky mistrovství bude v areálu hipodromu, kde vyroste i stanové městečko. Návštěvníci pak budou moci využít i parkoviště na Benediktu, to bude určené především pro návštěvníky, kteří dorazí na motocyklech.

Bližší informace o dopravních omezeních, která mistrovství světa v Mostě přinese, budeme postupně zveřejňovat na internetových stránkách města, městském facebooku a v mobilním rozhlase.

Šampionát WorldSBK je mistrovství světa motocyklů kategorie Superbike, nejvyšší a nejrychlejší třídy závodů sériových silničních motocyklů. V Mostě se pojede poprvé.