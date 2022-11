Monitorovací výbor OP Spravedlivá transformace schválil první výzvy

Monitorovacího výbor Operačního programu Spravedlivá transformace, který má v uhelných regionech podpořit plynulý přechod od znečišťujícího způsobu výroby k udržitelné, odolné a klimaticky neutrální ekonomice, zasedal poprvé 3. listopadu. Zúčastnili se i zástupci Ústeckého kraje.

Členové MV diskutovali a následně schválili podmínky podpory pro strategické projekty, vouchery pro podnikatele a tematické výzvy. Jako první vyhlásí Ministerstvo životního prostředí výzvu pro předkládání strategických projektů, následovat budou tematické výzvy pro školy – konektivita a odborné učebny, digitalizaci a oběhové hospodářství. Do konce roku budou také vyhlášeny výzvy pro Zastřešující projekty krajů na vouchery pro podnikatele. Finanční prostředky, které kraje dostanou z OPST, budou dále prostřednictvím krajských dotačních programů poskytovat žadatelům z řad malých a středních podnikatelů na podporu rozvoje podnikání a inovačních aktivit. „Příprava zastřešujících projektů bude pro kraj velmi náročná. Vyjednáváme s ministerstvem co nejvýhodnější podmínky tak, abychom pokryli potřeby co nejširšího spektra žadatelů v regionu,“ uvádí k současným aktivitám kraje radní Iva Dvořáková.

MŽP představilo základní parametry finančního nástroje Expanze, z něhož budou poskytovány malým a středním podnikům bezúročné půjčky prostřednictvím Národní rozvojové banky. Alokace pro Ústecký kraj je 600 milionů korun.

Ústecký kraj zastupuje v Monitorovacím výboru OPST radní Iva Dvořáková, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace Iva Tomešová a vedoucí odboru regionálního rozvoje Pavel Hajšman.