Mostecké náměstí se připravuje na první adventní neděli

Mostecké 1. náměstí se pomalu chystá na sváteční trhy. Právě to je důvodem, proč bude 25.11. od 7 do 15 hodin (z důvodu navážení dalších stánků) a 27.11. od 10 do 18 hodin Radniční ulice před magistrátem pro průjezd vozidel uzavřena. Zajíždět sem budou moci pouze vozidla se zvláštním povolením pro akci.

Vánoce v Mostě letos začnou v neděli 27. listopadu, časem adventu. Rozsvítí se vánoční stromy a odstartují vánoční trhy. Ty budou trvat celé adventní období, tedy od 27. listopadu do 22. prosince. Chybět samozřejmě nebude kulturní program a ani letos nebudou děti ochuzené o Ježíškovu vánoční poštu. Do vánočních trhů se zapojí i v pořadí čtvrté Farmářské slavnosti. Ty se chystají na sobotu 10. prosince a budou na téma Zahraniční gurmánské speciality.