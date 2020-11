Na péči o děti ve věku od 3 do 10 let má nárok více zákonných zástupců

Na základě přijatých vládních opatření se z rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje od 2. listopadu 2020 do konce nouzového stavu rozšiřuje okruh zákonných zástupců dětí, kteří mají nárok na péči o děti ve věku od 3 do 10 let ve školských zařízeních.

Celkem 21 školských zařízení na území Ústeckého kraje mohou navštěvovat děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

zaměstnanci obecní policie,

zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

zaměstnanci Finanční správy České republiky,

příslušníky ozbrojených sil,

zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

zaměstnanci zařízení školního stravování,

zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.