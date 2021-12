NÁDRAŽÍ NA MOLDAVĚ JE OPĚT NA PRODEJ

Většina zastupitelů obce Moldava prohlasovala rozpočet obce na rok 2022, který zahrnuje prodej památkově chráněné budovy. Vedení obce chce prodej stihnout do konce volebního období, do října 2022. Památkáři prodloužili obci termín na opravu díry ve střeše na jaro, do památkově chráněné budovy tedy aktuálně sněží.