Novou hernu u Prioru povolilo Ministerstvo financí. A to i přes nesouhlas města Mostu

Do konce roku 2016 totiž platil zákon o loteriích a podobných hrách, podle něhož provozování interaktivních videoloterijních terminálů povolovalo Ministerstvo financí. Obec, v tomto konkrétním případě město Most, bylo pouze účastníkem řízení, který se k návrhu na zřízení herny vyjadřoval. Vyjádření města Mostu bylo v tomto případě, stejně jako v případě nové herny v ulici Vítězslava Nezvala, zamítavé (pozn. nesouhlas města k výzvě Ministerstva financí o vyjádření ve věci zřízení herny je přílohou). Ministerstvo financí ale provoz herny povolilo, a to i přes argumenty města, že se herna nachází v centru, kde došlo jen v první polovině loňského roku k více než pěti stům přestupků a že se ve vzdálenosti zhruba sto metrů nachází další herna, jejíž provoz se stal terčem kritiky občanů.

Od 1. ledna letošního roku nabyl účinnosti nový zákon o hazardních hrách. Podle tohoto zákona budou vydávat povolení k umístění herního prostoru pro technickou hru (výherní hrací přístroje, videoloterijní terminály), živou hru (hazardní hra řízená krupiérem) a bingo (a to v herně nebo kasinu) obce. Zákon nově definuje druhy herních prostorů a jejich monitorování, stanovení počtu herních pozic, provozní dobu, vzhled provozovny a reklamu. Dozor nad dodržováním zákona bude nově provádět příslušný celní úřad.