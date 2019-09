Od pátku se dostanete do Rudolic po novém mostě

V pátek 6. září se otevřel nově zrekonstruovaný most do Rudolic.

Silniční most pod hlavní výpadovkou na Bílinu nedaleko nádraží do části Most – Rudolice prošel během roku kompletní rekonstrukcí. Oprava stála více než 78,5 milionu korun, z čehož 85 procent pokryla dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Důvodem rekonstrukce byl havarijní technický stav původního mostu, který měl za následek jeho snižující se únosnost.

Jednalo se o velmi složitou stavbu vzhledem k tomu, že most vede přes mezinárodní železniční tratě se značným provozem a řeku Bílinu. V průběhu stavby bylo žádáno o mnoho výluk na trati a také bylo třeba dodržet časově náročné technologické postupy. Byla provedena přeložka kanalizačního řadu, kabelového vedení NN a zřízena provizorní lávka pro pěší.