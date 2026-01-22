Primátor Mostu: Zdravotní péče o děti v Mostě je i při výpadcích pohotovosti zajištěna

Město Most považuje zajištění dostupné zdravotní péče pro děti za jednu ze svých priorit. V souvislosti s opakovaným uzavřením provozu dětské lékařské pohotovosti proto vedení města v uplynulých týdnech iniciovalo jednání se zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a vedením společnosti Krajská zdravotní, a.s., která pohotovost zajišťuje v mostecké nemocnici.
Cílem jednání bylo především zajistit bezproblémový, kontinuální chod dětské pohotovosti v souladu se zákonnými povinnostmi a nastavit jasný a funkční postup pro situace, kdy z personálních důvodů dochází k jejímu uzavření. Pro město Most bylo toto jednání zásadní, neboť dostupnost zdravotní péče pro děti považuje za velmi důležitou a neexistenci náhradního řešení za nepřijatelné.
Výsledkem dohody je jasně stanovený postup, podle něhož bude v případě výpadku dětské lékařské pohotovosti zajištěna péče prostřednictvím dětského lůžkového oddělení mostecké nemocnice. Zdravotní péče o děti tak zůstává i nadále zajištěna a žádné dítě nezůstane bez potřebné pomoci. Přetrvávajícím problémem však zůstává nedostatek atestovaných dětských lékařů ochotných vykonávat pohotovostní službu.
Se zástupci zdravotní pojišťovny a vedením společnosti Krajská zdravotní, a.s., jsme jednali především o zajištění bezproblémového a kontinuálního fungování dětské lékařské pohotovosti v souladu se zákonnými povinnostmi. Cílem jednání bylo nastavit jasný a funkční postup pro situace, kdy dochází k výpadkům provozu, a zajistit, aby byla zdravotní péče o děti vždy dostupná.
Praktické informace pro rodiče:
- U neurgentních obtíží je možné kontaktovat dětské oddělení mostecké nemocnice na telefonních číslech 476 172 120 nebo 476 172 125, kde zdravotnický personál poskytne potřebné informace.
- V případě pochybností o zdravotním stavu dítěte mohou rodiče volat linku 155, kde jim zdravotníci poradí s dalším postupem.
Ing. Marek Hrvol
primátor města Mostu