Veřejnost si opět může prohlédnout unikátní výstavu v útrobách Unipetrolu

Litvínovská chemička vyhlásila pro veřejnost termín shlédnutí výstavy o historii Chemparku. Prohlídka v areálu závodu se uskuteční 21. února v následujíích časech (skupina max. 20 osob):
1. skupina 9:00 – 11:00 hod.
2. skupina 11:00 – 13:00 hod.
3. skupina 13:00 – 15:00 hod.
Přihlášení prostřednictvím emailu vystavachempark@orlenunipetrol.cz s předmětem Výstava 21. 2. 2026 nejpozději do pondělí 16. 2. 2026.
Pravidla pro návštěvníky:
Registrace předem:
Návštěvu je nutné předem domluvit prostřednictvím e-mailu: vystavachempark@orlenunipetrol.cz
Věková kategorie:
Věková hranice není striktně stanovena. Vzhledem k umístění expozice v areálu výrobního závodu však není expozice z bezpečnostních důvodů vhodná pro malé děti a batolata.
Délka prohlídky:
Přibližně 2 hodiny, a to včetně promítání historického filmu.
Termíny návštěv:
Termíny pro veřejnost zveřejňujeme několikrát ročně. Mimo ně je možné návštěvu uskutečnit pouze po předchozí domluvě, a to za předpokladu minimálního počtu 10 účastníků.
Kontakt: Bc. Michaela Nováková – 705 839 891, vystavachempark@orlenunipetrol.cz
Výstava se nachází ve 2. a 3. patře budovy, která není bezbariérová a není vybavena výtahem.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní pokyny. Fotografování a natáčení v prostorách výstavy není povoleno.