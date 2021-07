Přívalové deště letošního léta energetici i těžaři zvládají

Poslední dva měsíce jsou velmi bohaté na srážky. Zvýšené množství vody především v době přívalových dešťů ovlivňuje úpravu odpadních a důlních vod v jednotlivých společnostech skupiny Sev.en Energy. Díky včasné prevenci a dostatečným kapacitám systémů zadržování a čištění vod se s bouřlivým počasím vyrovnaly těžební společnosti i elektrárny a teplárny bez větších problémů.

Nejvíc pozornosti si přívalové deště vyžádaly v lomech Vršany a ČSA. „Především na konci června nebyla situace jednoduchá. Během třech hodin spadlo do lomu Vršany 57 mm vody, v lomu ČSA napršelo 45 mm,“ uvedl vedoucí odvodnění těžebních společností Jaroslav Graman. Voda při přívalových deštích stéká po svazích lomů a hromadí se v jímkách čerpacích stanic. Odtud se pak přečerpává a dopravuje do úpravny důlních vod několik kilometrů dlouhým potrubím. „Kapacita jímek čerpacích stanic je dostatečná. Žádné problémy nehrozí ani při tak vydatných deštích, jako jsou toto léto. Důležitá je i prevence. Postup čerpání se plánuje už při předpovědi přívalových dešťů. Zařízení má také automatické spouštění čerpání při překročení určité hladiny v jímkách,“ doplnil Jaroslav Graman. Voda v jímkách v lomech se po přívalových deštích na běžnou hladinu dostane většinou až po několika dnech čerpání. Nijak to ale neomezuje ani provoz lomu, ani činnost úpravny důlních vod.

S častými dešti si poradili i v Elektrárně Počerady. „Déšť nás nijak nepřekvapil. S nakládáním s větším množství vody máme zkušenosti. Přívalové srážky jsou sice nepříjemné a dokážou způsobit problémy, ale nic, s čím si neumíme poradit. Vše se provoznímu personálu podařilo zvládnout a nedošlo k žádným škodám či omezení provozu,“ uvedl Jaroslav Kučera, vedoucí oddělení chemických režimů Elektrárny Počerady. Podobně jako v lomech i v Elektrárně Počerady se při předpovědi většího množství srážek přistupuje k preventivním opatřením, která dokážou zamezit případným škodám způsobeným zaplavení technologií. „ Elektrárna Počerady má účinný systém protipovodňové ochrany. Prakticky není možné, že by při povodních nebo přívalových deštích došlo k zatopení technologií z důvodu zvýšení hladina potoka a omezení či úplnému zastavení provozu elektrárny. Součástí systému jsou například protipovodňové zábrany nebo zařízení instalované na toku Počeradského potoku, a které v případě potřeby zabrání přelití povodňové vlny z potoka do akumulační nádrže“ vysvětlil Jaroslav Kučera. I při množství srážek z poslední doby zvládá technologie Elektrárny Počerady odpadní vodu vyčistit a v odpovídající kvalitě ji navracet do krajiny. „S vodou, ať už dešťovou či tou, kterou čerpáme z vodních toků, nakládáme velmi hospodárně a ekologicky. Opětovným využíváním minimalizujeme množství, které je potřebné do elektrárny pro její provoz dodávat. Přebytečná voda od nás do Počeradského potoka odchází ve stabilní kvalitě,“ doplnil Jaroslav Kučera.

Podobně, jako v Elektrárně Počerady, si s přívalovými dešti poradili i v Elektrárně Chvaletice. „Kapacita našich usazovacích nádrží a technologií pro úpravu a čistění vod je dostatečná. Vody sice spadlo v posledních měsících hodně, stále ještě ale máme rezervy. Neobáváme se ani většího množství,“ potvrdil vedoucí chemických režimů Elektrárny Chvaletice Kamil Landsmann. Bouřky a deště nijak zásadně neovlivnily ani nakládání s odpadními vodami v kladenské a zlínské teplárně, které patří rovněž do skupiny Sev.en Energy.