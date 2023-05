Prokopni to. Tak zní název nového pořadu Krajské zdravotní, a. s., a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Jeho cílem je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice.

V hlavních rolích se představí Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most a Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. „Cílem Prokopni to je prokopnout nejen pochopitelné obavy a strachy, které zcela přirozeně všichni v souvislosti s vlastním zdravím nebo se zdravím našich blízkých máme. Chceme prokopnout ale i jistou, možná až nevědomost, která v souvislosti například s poskytováním první pomoci panuje. Sáhněme si do svědomí, kdo z nás si ji ze školy opravdu pamatuje, navíc i první pomoc se vyvíjí. Jsem přesvědčená, že občas někoho mírně „nakopnout“ neškodí,“ uvedla k novému projektu Jana Mrákotová, tisková mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

„Tento projekt se hodí přesně do této doby. Ukázat veřejnosti, jak to chodí, když o ně pečujeme v nemocnici nebo na záchrance, je určitě jedním ze způsobů, jak zlepšit důvěru v náš zdravotní systém,“ doplnil za sebe doktor Prokop Seif. A záchranář Prokop Voleník dodal: „Věřím, že se nám společně podaří důležité informace laické veřejnosti poskytnout zábavnou a vtipnou formou.“

https://www.youtube.com/watch?v=klJPNSyxX5g První díl pořadu Prokopni to je ke zhlédnutí zde: