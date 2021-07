Psi z psího útulku dostali pro radost nový výběh

Výběh, ve kterém se mohou v bezpečí vydovádět a protáhnout si nohy po pobytu v kotcích, dostali psi z litvínovského psího útulku. Oplocená plocha přímo navazuje na prostory útulku a je pro volné venčení psů ideální. „Je to prostranství v těsném sousedství útulku, které nedávno město oplotilo a nyní nám ho dalo k dispozici. Se psy se většinou na procházku dostaneme jen zřídka, i když se snažíme, aby nebyli jen celý den zavření v kotci. Na oplocenou plochu můžeme psy pustit po jednom, ale klidně i několik psů naráz, u kterých jsme si jistí, že společnost zvládnou. Psi se vyběhají, mohou si hrát a jsou mnohem šťastnější. Svědčí to jejich psychické i fyzické kondici. Čekání na nový domov může být leckdy příliš dlouhé,“ říká vedoucí útulku Jan Novák. Ideální pro psy je vycházka. Stále proto vítá Jan Novák každého zájemce o venčení psů. „Mohou přijít, zaregistrujeme je, a pak si po domluvě můžou vždy v pondělí a ve čtvrtek svého oblíbeného pejska vzít na procházku, užít si s ním pěkný den a opět ho vrátit do útulku. V současné době je takto zaregistrovaných několik desítek lidí, pravidelně jich ale chodí jen pár,“ uvedl Jan Novák. Zájemce o venčení psů z útulku musí být starší osmnácti let.