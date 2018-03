Řidiči pozor! Začala uzavírka silnice u muzea

Avizovaná uzavírka silnice u mosteckého muzea začala. Řidiči se teď tudy nedostanou už ani nájezdem ze čtyřproudové komunikace ve směru od Litvínova a Chomutova.

Uzavírka začala platit od prvního března. Už v předstihu se na čtyřpruhu I/13 objevilo dopravní značení, které na dopravní omezení upozorňovalo. Stejně tak se uzavře i silnice a sjezd u muzea v opačném směru, tedy ve směru z ulice ČSA na čtyřpruh za čerpací stanicí Shell. „K 1. 3. 2018 došlo k uzavření veškerých nájezdů a sjezdů na stávající přemostění silnice I/13, a to s ohledem na výstavbu okružní křižovatky. Uzavírka je úplná. Sjezdy a nájezdy nebude možné nikterak používat. Průjezd bude udržován pouze provizorní pro vozidla IZS. Taktéž bude zajištěn výjezd kamionů z ČS Shell (který již také bude ve stavbě), ale nikoliv ve směru na sjezdy, ale na objízdnou trasu. Uzavírka a objízdná trasa jsou značeny,“ informoval Jakub Vintrlík, mluvčí ministerstva financí, které stavbu zajišťuje.

Okružní křižovatka by se měla budovat do konce června 2018. „Se stavebními pracemi se započne neprodleně po uzavření všech sjezdů a nájezdů u muzea, tedy od 1. 3. 2018,“ potvrdil tiskový mluvčí. Uzavírka frekventovaného úseku bude znamenat stejné objížďky jako doposud. Pro řidiče, kteří pojedou do Mostu od Litvínova či Chomutova, budou muset odbočit buď již u čerpací stanice pod hněvínským kopcem směrem do Souše, nebo pak pokračovat na komunikaci I/13 a odbočit pod mosteckým Tescem či ještě o pár stovek metrů dál, za nádražím.

Nová okružní křižovatka je součástí nově vznikající komunikace Most – Mariánské Radčice. V současné době se už před troskami zříceného dřevěného kostela rýsuje i nové přemostění, kam by mělo vést jedno z ramen nového kulaťáku. V rámci výstavby silnice ale vzniknou mosty dva – přes kolejiště a řeku Bílinu a druhým bude přemostění produktovodů společnosti UNIPETROL. „Dokončení obou velkých mostních staveb, které jsou součástí celé zakázky, se předpokládá do 30. 6. 2018. Stejně tak i dokončení výstavby komunikace, které se předpokládá do konce června letošního roku,“ informoval dále Jakub Vintrlík.