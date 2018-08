Sdružení Mostečané Mostu povede do voleb MUDr. Jan Cee

Sdružení Mostečané Mostu oficiálně zahájilo předvolební kampaň do podzimních komunálních voleb. Představilo svého lídra, včetně celé kandidátky a program, kterým chce oslovit voliče.

Překvapením kandidátky je bezesporu pozice lídra, kterým je renomovaný mostecký lékař MUDr. Jan Cee. „Se Sdružením Mostečané Mostu jsem již v minulosti spolupracoval. Vzhledem k své lékařské praxi, jsem se ale tehdy nemohl politice věnovat v takové míře, v jaké bych chtěl. Nyní jsem v důchodovém věku a rád bych pomáhal městu Most a jeho obyvatelům jako komunální politik,“ řekl lídr a kandidát na primátora Jan Cee. Profesně se Jan Cee specializuje na infekční choroby a po nedávném odchodu do důchodu vede jaterní a infenkční poradnu v Mostě.

Ačkoliv o hlasy voličů se bude ucházet většina ze stávajícího týmu SMM, na kandidátce se objevily nové tváře. Z druhé pozice startuje třiadvacetiletý Martin Domín a ze třetí bývalý ředitel mostecké knihovny Tomáš Ondrášek. Čtvrtá je ekonomka Lucie Libecajtová a pátá zdravotní sestra a matadorka v mosteckém zastupitelstvu Blanka Nešporová.

SMM se v příštím volebním období chce zaměřit na splnění čtyř hlavních priorit:

1. Vybudování Minimostu, coby lákadla pro zdejší i turisty.

2. Přebudování vrchu Šibeník v centru města na víceúčelový oddychový park pro vyžití sportovců, pejskařů a celých rodin. Park by měl být hlídaný a oplocený.

3. Vybudování „Vesnice pro lůzu“ a zavedení bezdoplatkové zóny pro všechny bytové domy.

4. Zrušení všech heren ve městě.

V obsáhlém programu SMM se ale objevuje také nulová tolerance vůči nepřizpůsobivým jedincům, zachování MHD zdarma pro žáky a seniory nad 65 let, zajištění pravidelné dopravy do a z areálu kolem jezera Most a její návaznost na linky sítě MHD, zavedení sezonních linek do rekreačních zón Matylda a Benedikt včetně přepravy kol, zavedení plateb jízdného přes mobilní aplikace, snížení daně z nemovitosti pro občany, boj proti dětským gangům, snížení daně z nemovitosti pro občany, navrácení se k projektu rekonstrukce stávající městské knihovny místo stěhování do Repre, vybudování multikina, zastavení neprůhledného financování Mosteckého fotbalového klubu, o. p. s. další.

Volební rogram SMM vznikal ve spolupráci s občany Mostu. „Jsme jediný politický subjekt, který vyzval veřejnost formou ankety k námětům do volebního programu. Náš program je jako vždy obsáhlý, ale jako vždy obsahuje to, co lidé v Mostě chtějí a co potřebují,“ uvedl sekretář sdružení František Ryba. Pokud by se SMM po volbách dostalo do vedení radnice, jeho hlavním úkolem bude rekonstrukce Repre, rekonstrukce stávající knihovny a zahájení prací na stavbě „Vesnice pro lůzu“. Hlavním tématem přitom zůstává řešení otázky neúměrných sociálních dávek, které stát vyplácí na bydlení. „Vyzveme předsedu vlády k řešení legislativy, což při poslední návštěvě Mostu slíbil,“ řekl dále František Ryba. A s kým by SMM v případě volebního úspěchu v příštích čtyřech letech chtělo spolupracovat? „Jsme ochotni spolupracovat s každým, s kým se slušně domluvíme. Jsme schopni spolupracovat i se sdružením ProMost, pokud ho nebude ovládat Jiří Zelenka,“ dodal František Ryba.