Sociální pohřby zajistí i nadále technické služby

Jednou z mnoha povinností města, které mu ukládá zákon, je na své náklady zajistit takzvané sociální pohřby, tedy pohřby osob, o něž se nepostaral nikdo z jejich blízkých. Většinou jde o zpopelnění těchto zemřelých, pouze ve výjimečných případech, kdy nebyla zjištěna totožnost, zákon ukládá uložení lidských pozůstatků do hrobů nebo hrobky na veřejném pohřebišti tak, aby bylo například možné dodatečně tělo exhumovat a zpětně určit jeho totožnost. Sociální pohřby budou i nadále na základě smlouvy s městem zajišťovat technické služby.

Oproti loňskému roku náklady na sociální pohřby mírně vzrostly. U zpopelnění činí náklady včetně souvisejících činností 12 521,60 Kč (9 732,80 Kč v případě rakví do 130 centimetrů), v případě pohřbení do země město zaplatí 18 421,61 Kč (12 391,56 Kč v případě rakví do 130 centimetrů).

„V loňském roce bylo vypraveno 42 sociálních pohřbů za celkovou cenu 503 966 Kč. V letošním roce je v rozpočtu na tuto službu vyhrazeno 800 000 Kč. Takto vynaložené prostředky se městu průběžně vrací, nejčastěji proplacením ze strany státu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, ale i z dědictví pozůstalých nebo přímo z majetku zemřelého,“ uvedla pro Mostecké listy Petra Viola Drahorádová z odboru sociálních věcí magistrátu.