UKAŽ SVŮJ TALENT! Navrhni zimní kelímek

Designérská soutěž „Zimní kelímky Stop Cafe“, kterou spustil ORLEN, končí 31. ledna. Do té doby ještě můžete tvořit. Vítězný návrh se stane výrazným prvkem vizuální identity privátní značky Stop Cafe pro zimní sezónu 2026 a objeví se na kelímcích, které budou součástí nabídky největší sítě čerpacích stanicích v České republice.
Design by měl přinést zimní atmosféru, která zahřeje na první pohled. Musí být použitelný na všechny velikosti kelímků horkých nápojů od malého espressa až po velké latte a musí obsahovat prostor pro logo Stop Cafe, QR kód a značku ekologické šetrnosti eco label. Kreativita je vítána, ale má několik daných podmínek. Návrh nesmí obsahovat prvky násilí, politická témata, vizuální identitu konkurence ani neautorizované prvky z databází či umělé inteligence. Cílem je originální nápad, který osloví zákazníky a podtrhne charakter značky. „Věříme, že se u nás najdou skvělé návrhy a že výběr nebude jednoduchý. Těší nás, že můžeme podpořit mladé talenty a dát jim příležitost ukázat svou kreativitu v projektu, který uvidí celé Česko,“ říká marketingová ředitelka skupiny ORLEN Unipetrol Tereza Vránková.
Soutěž již běží a potrvá do 31. ledna. Zapojit se mohou všichni kreativci od 16 let – studenti, profesionální designéři i nadšenci. Stačí zaslat svůj návrh v připravené šabloně na e-mail soutez.kelimky@orlenunipetrol.cz. Vítěz získá finanční odměnu 50 000 Kč, druhé místo bude oceněno body v ORLEN aplikaci v hodnotě přibližně 5 000 Kč a třetí místo body v hodnotě přibližně 2 500 Kč. Navíc proběhne hlasování veřejnosti na sociálních sítích ORLEN, kde autoři nejoblíbenějších návrhů obdrží merch značek ORLEN a Stop Cafe. Více informací, pravidla soutěže a design-pack najdete na www.orlen.cz/stop-cafe/soutez-kelimky.
Občerstvení Stop Cafe tvoří klíčový pilíř nepalivového segmentu značky ORLEN. V České republice je Stop Cafe dostupné na 363 ze 443 čerpacích stanic, tedy na více než osmdesáti procentech z nich. V rámci celé mezinárodní sítě je oblíbeným občerstvením vybaveno téměř 2 500 čerpacích stanic. Stop Cafe nabízí široký sortiment občerstvení a potravin – od oblíbených hotdogů a kávy až po více než tisíc produktů, včetně balených potravin, hotových jídel a specialit v tradičních, vegetariánských i veganských variantách. Nabídka se neustále rozvíjí – pražské kompetenční centrum ORLEN připravuje nové produktové řady zaměřené na zdravý životní styl, včetně snídaní, pečiva, hotových jídel a produktů privátní značky, které budou reagovat na aktuální trendy a potřeby zákazníků.