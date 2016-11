Ústecký kraj bodoval s projektem na galavečeru v Praze

Ústecký kraj každoročně přihlašuje projekt z oblasti informačních technologií ve veřejné správě do soutěže Egoverment the best. V letošním ročníku soutěže „Egoverment the best 2016 – Deloitte“ byl přihlášen projekt Pasportizační systém nemovitého majetku Ústeckého kraje, který byl realizován v součinnosti s dodavatelskou firmou T-Mapy, spol. s r.o.

Na společenském večeru v Obecním domě v Praze dne 21. listopadu předal Magazín Egovernment ocenění nejzajímavějším projektům elektronizace veřejné správy v ČR. Mezi oceněnými projekty získal 2. místo v kategorii projektů krajů projekt Pasportizační systém nemovitého Ústeckého kraje