V Litvínově se slavnostně spustil nový info systém

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., společně s dodavatelem AŽD Praha, s.r.o. představil vedení města Litvínova nově dokončený informační systém, který byl spolufinancován Evropskou unií. Představení novinky se zúčastnila starostka Litvínova Kamila Bláhová v doprovodu tajemníka městského úřadu Valdemara Havely.

V rámci projektu bylo umístěno celkem 16 informačních panelů na zastávky Litvínov, Citadela, Litvínov, u dílen, Litvínov, Stadion, Litvínov, technické služby, Litvínov, poliklinika, Litvínov, obchodní dům, Most, ČSM, Most, Severografie, Most, Rudolická, Most, nemocnice, Most, Kahan. Došlo také k rozšíření optické páteřní sítě či dovybavení vozidlového systému MHD. „Došlo tím ke zkvalitnění poskytovaných služeb městské hromadné dopravy i ke zvýšení kvality života obyvatel ve městě Most a Litvínov,“ řekl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Podle jeho slov došlo ke zvýšení atraktivity obou měst pro návštěvníky a turisty.

Zástupci města Litvínova si prohlédli, jak si mohou nevidomí vyžádat informace z tramvaje, autobusu či si nechat přečíst obsah informačního panelu. Také jim byla předvedena možnost komunikace dispečinku s cestujícími, a to prostřednictvím běžícího textu na panelu nebo přímé hlášení dispečinku na konkrétní zastávku. „Velmi se mi to líbí, jsem ráda, že do Litvínova s tímto systémem dorazilo jedenadvacáté století,“ řekla starostka Litvínova Kamila Bláhová. „Vozidla MHD jsou nyní vybavena novým řídicím systémem, který komunikuje a monitoruje pohyb vozidel pomocí nové digitální radiové sítě. Na zastávkách pro cestující jsou pak nainstalovány nové označníky s informačními panely zobrazující aktuální odjezdy autobusů a monitorující aktuální situaci. Dodaný systém tak přispívá nejen k lepší organizaci a plánování dopravy, informovanosti cestující o aktuálních odjezdech jejich spojů ze zastávek, ale i ke zvýšení bezpečnosti řidičů vozidel MHD a cestujících na zastávkách,“ dodal Robert Janko za AŽD Praha.