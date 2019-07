V litvínovské knihovně začal letní provoz

V litvínovské knihovně už také začaly prázdniny resp. letní provoz. Ovšem to neznamená, že by knihovníci odjeli na dovolenou jako jeden muž. Znamená to pouze toliko, že někteří knihovníci nastoupí řádnou a vskutku zaslouženou dovolenou a jiní je na jejich pozicích zastoupí. A tu je ten kámen úrazu. Zbylých knihovníků je logicky méně a tudíž je třeba provozní dobu zkrátit. Samozřejmě také návštěvnost v období dovolených klesá, neboť čtenáři se houfně přesouvají na přímořské pláže či ty bližší jezerní, na chaty a pod stan. Knihovna tedy pružně zareagovala a nabízí čtenářům, kteří ještě neodjeli, že jim naloží do kufru spousty knih na cestu. V oddělení pro dospělé je připravena výstavka knihy na prázdniny a dovolenou – Kniha do kufru. Létu je přizpůsobena také výpůjční lhůta. Momentálně lze zapůjčit knihy až do 19. 8. 2019, a jistě to není konečné datum. „Jsme připraveni. Naložíme čtenářům, co si jen budou přát… tedy knihy a audioknihy,“ dodala s úsměvem vedoucí oddělení pro dospělé paní Hrabinská.