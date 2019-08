V pořadí 19. Filmový festival Litoměřice bude na téma Touha a vášeň

Konec prázdnin bude v Litoměřicích patřit filmu. Ve dnech 30. 8. až 1. 9 se zde uskuteční již 19. Filmový festival. Filmová přehlídka výrazných snímků, které není běžně možné vidět na velkém plátně. Letošním ústředním tématem je Touha a vášeň.

„Těší nás, že můžeme být partnerem další filmové akce pro veřejnost, která se u nás v kraji bude konat. Diváci se mohou těšit na zajímavé snímky,“ řekla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.

Téma se věnuje vášni, ať už je to vášeň cestovatelská, erotická, fotbalová, imaginativní, múzická nebo houbařská, která je stěžejní i pro vizuál celého festivalu. Proč? „Nechtěli jsme, aby byl vizuál spojen pouze s vášní milostnou či erotickou, což bývá často ta první, která každého napadne. Naším záměrem je pojmout téma touhy a vášně šířeji,“ říká k volbě motivu Hana Galiová, ředitelka Filmového festivalu Litoměřice.

Slavnostní zahájení festivalu proběhne v pátek 30. 8. od 18:00 v kině Máj. Zahajovacím filmem bude v české předpremiéře Parazit, vítěz festivalu v Cannes. Jeho uvedení v rámci festivalu doprovodí host – filmový kritik Kamil Fila, jehož recenze patří k oblíbeným a směrodatným na poli české filmové kritiky.

Na programu jsou dále projekce z 35mm pásu – slavný americký film Terrence Malicka Nebeské dny nebo vizuálně pestrý hudební dokument Step Across the Border, který přijede uvést jeho tvůrce, německý režisér Nicolas Humbert. V letošním roce se festivalovému týmu podařilo přilákat do Litoměřic řadu zajímavých hostů. Pro diváka je to velké obohacení a přímá diskuze k filmům je vždy žádaná. Velké bílé ticho – unikátní snímek o expedici polárníka Roberta Falcona Scotta na Antarktidu přijede uvést režisér a cestovatel Petr Horký, který se sám účastnil úspěšné expedice na severní pól. Dokument o fotbalovém zápase Dva nula pak okomentuje jeho scénárista Tomáš Bojar. Režisér Igor Chaun představí svůj raný film Nejkrásnější portrét a Alex Skribuckij Svatbu Jiřího Káry. Oba snímky se staly zejména ve vodách internetu určitým fenoménem. V Letním kině uvedeme slavnou road movie Jana Svěráka Jízda a ani u tohoto filmu nebudou chybět hosté. Kameraman F. A. Brabec a kostýmní výtvarnice Jaroslava Pecharová přijali pozvání na besedu před projekcí. Jedinečným zážitkem bude uvedení raritních výtvarně kolážovitých filmů Emila Kubiše. Jeho tvorbu představí znalec experimentální kinematografie Martin Čihák.

Program výrazně doplní uvedení slavného a znepokojivého snímku Posedlost Andrzeje Żuławskiho, nebo poslední film z trilogie Krzysztofa Kieślowského Tři barvy: Červená. Současnější „festivalovou“ kinematografii potom představí např. norská komedie Pravidla pro všechno, rakouský dokument Vysnění nebo maďarské drama Rozkvetlé údolí.Během tří dnů budou mít návštěvníci festivalu možnost zhlédnout více než 20 filmů, ve kterých budou touhy a vášně různých podob. Vždy však veskrze cinefilní.

Hlavní hudební hvězdou 19. Filmového festivalu bude 31. 8. Ventolin a jeho show v šapitó na Střeleckém ostrově u Letního kina. Tento umělec je považován za legendu klubové scény a jeho vystoupení rozvášní úplně všechny.

V roce 2019 je do programu zařazena i sekce k osmistému výročí založení města Litoměřice – součástí bude procházka po filmových místech i uvedení pohádky Deváté srdce, která se v Litoměřicích natáčela.

Projekčními místy festivalu jsou – kino Máj, Letní kino na Střeleckém ostrově, dílna Litho Lito v Gotickém dvojčeti, divadélko Minimax v Základní umělecké škole.