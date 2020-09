V sobotu se otevře JEZERO MOST oficiálně veřejnosti

Už zítra, v sobotu 12. září se otevře jezero Most pro veřejnost. Vhzhledem k epidemiologickým opatřením a okolnostem se otevření musí obejít bez plánovaných oslav městem Most. Jedinou atrakcí zde budou vyhlídkové lety vrtulníkem. Vzlétat se bude od napouštěcího objektu jezera Most u hlavní vrátnice jezera. Můžete si vybrat ze dvou zajímavých tras. Více informací je možné zjistit na internetových stránkách www.flyheli.cz.

V souvislosti s návštěvností žádá správce jezera, kterým je Palivový kombinát Ústí, o dodržování návštěvního řádu.

Nejčastější dotazy k návštěvnímu řádu území jezera Most:

1. Proč se na jezeře Most nesmí rybařit?

Rybí obsádka byla v jezeře Most uměle vysazena v letech 2011 – 2013. Druhové složení rybí obsádky má významný vliv na kvalitu vody, proto se v jezeře Most nesmí rybařit.

Klíčovou roli mají výhradně dravé druhy ryb (štika, sumec), doplněné příležitostně dravým druhem (okoun), které se živí kaprovitými druhy ryb a tím snižují jejich počet. Kaprovité druhy ryb nadměrně vyžírají zooplanktonní korýše, kteří pak nekonzumují planktonní řasy a voda se stává zelenou a málo průhlednou. Vedle toho též kaprovité ryby často ryjí ve dně a zvyšují zákal vody.

Stěžejním druhem je i síh maréna, který je významným konkurentem kaprovitých ryb o potravní zdroje, zejména zooplankton.

2. Proč je zakázána plavba motorových plavidel, včetně vodních skútrů?

Jezero Most je neprůtočné jezero, které nemá žádný přirozený přítok ani odtok. Aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení čistoty vody, jsou motorová plavidla zakázána. Kvalita vody je vhodná pro koupání osob, čímž je splněna základní podmínka pro plánované využití tohoto vodního díla.

Výjimkou z tohoto zákazu jsou plavidla integrovaného záchranného systému a dalších nezbytných institucí a organizací. Zákaz neplatí ani pro plavidla správce jezera Most (PKÚ), který provádí monitoring, odběry vzorků, apod.

3. Proč je zakázán vjezd na obvodovou komunikaci vedoucí kolem jezera Most?

Obvodová komunikace kolem jezera Most je obslužná účelová komunikace, která je zpevněna vrstvou asfaltového recyklátu. Svými parametry (šířka, povrch, možné zatížení) není uzpůsobena pro běžný provoz.