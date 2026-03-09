V tramvajích a autobusech čeká cestující nový odbavovací systém

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. chystá spuštění nového odbavovacího systému, který přinese modernější a jednodušší cestování a plné propojení místní MHD s Dopravou Ústeckého kraje (DÚK). Cílem je zachovat stávající cenové zvýhodnění pro obyvatele Mostu a Litvínova a zároveň nabídnout cestujícím širší možnosti odbavení.
Ceny jízdného v Mostě, Litvínově, Záluží, Komořanech i nadále zůstávají beze změny. Všechny linky MHD budou plně integrované do systému DÚK a cestující budou moci využívat bezkontaktní platby, aplikaci DÚKapka i čipové karty DÚK.
DPmML začne vydávat nové čipové karty ve standardu DÚK, které budou platné u všech zapojených dopravců v kraji. Stávající čipové karty DPmML zůstanou v provozu pouze pro časové kupóny ve vozech dopravního podniku, funkce elektronické peněženky u starých čipových karet zanikne.
Podrobné informace k novému odbavovacímu systému, možnostem nákupu jízdenek a vydávání čipových karet najdou cestující na webu https://www.dpmost.cz/tz2026005