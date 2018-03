Vítězkou ankety Jeřábková a Černí andělé

Házenkářka Markéta Jeřábková byla vyhlášena při slavnostním galavečeru v litvínovské Citadele nejúspěšnějším sportovcem roku 2017 na Mostecku.

Mezi oceněnými sportovci ale nebyla z týmu Černých andělů sama, do první desítky nejúspěšnějších se dostaly i její spoluhráčky Dominika Zachová, Petra Maňáková a Dominika Müllnerová. Navíc tým Černých andělů, družstvo házenkářek DHK Baník Most, se stal nejúspěšnějším dospělým kolektivem Mostecka.

Úplně poprvé se během slavnostního vyhlášení úspěšných sportovců předávala Cena Františka Uhlíře za celoživotní přínos pro sportovní prostředí. Premiérově si toto ocenění odnesla dvojice sportovních činovníků. Z Baníku Most národní házené Josef Stýblo a za litvínovský klub stolního tenisu Václav Beránek. S nápadem předávání této trofeje přišlo Sdružení sportovců Mostecka, které cenu pojmenovalo po loni zemřelém Františku Uhlířovi, dlouholetém tajemníkovi Sportmostu.

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec Mostecka za rok 2017:

Dospělí jednotlivci: 1. Markéta Jeřábková (házená), 2. Ondřej Bíro (malá kopaná), 3. Jakub Polák (malá kopaná), 4. Petr Pastýřik (silové sporty), 5. Dominika Zachová (házená), 6. Tomáš Režný (malá kopaná), 7. Jakub Langhammer (triatlon), 8. Petra Maňáková (házená), 9. Dominika Müllnerová (házená), 10. Dominik Valenta (fotbal).

Dospělí kolektivy: 1. DHK Baník Most (házená), 2. Krušnoman Triatlon Team Litvínov (triatlon), 3. Gamblers Most (malá kopaná).

Mládež jednotlivci: 1. Matěj Havíř (bojové sporty), 2. Sophie Ellen Kučabová (krasobruslení), 3. Kamila Javorková (plavání), 4. Tomáš Šebek (bojové sporty), 5. David Konečný (bojové sporty), 6. Lukáš Svetlák (bojové sporty), 7. Michael Hauser (bojové sporty), 8. Tomáš Bažo (box), 9. Nikolas Gábor (box), 10. Filip Bobek (box). Mládež kolektivy: 1. Plavecký klub Litvínov, 2. Oddíl krasobruslení Most, 3. Škola bojových umění Most, 4. SK Leon Most (bojové sporty), 5. BK Baník Most (box). Sportovec senior: 1. Zbyněk Zeman (triatlon). Trenér/ka: 1. Michaela Smolková a Jana Nová (krasobruslení). Sportovní hvězda Deníku: Jakub Langhammer (triatlon)