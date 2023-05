Zajímá vás co se bude dít, až nastane blackout? Poslechněte si nejnovější energetický podcast

V nejnovějším díle Energetického podcastu se zabýváme problematikou tzv. blackoutu. V rozhovoru s Miroslavem Štěpánem, emeritním generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru, se zaměřujeme na otázky, které se týkají naší závislosti na elektřině, krizových plánů pro případ rozsáhlého výpadku a odhadu, jak dlouho bychom dokázali přežít bez dodávek elektrické energie.

V podcastu se diváci i posluchači dozví více o tom, jak moc jsme zranitelní vůči blackoutu a jak jsou připraveny naše veřejné i soukromé instituce na tento typ krize. Získají i cenné informace o tom, jak se lze na riziko blackoutu připravit a náhled krizových scénářů i situací, které nás mohou v budoucnosti potkat. Výpadek elektrické energie zasahuje i do oblastí u kterých bychom to ani nečekali. Po několika hodinách bychom například neměli zajištěnou dodávku vody, což by zapříčinilo nefunkční splachování toalet. Po vyčerpání pohonných hmot u generátorů by rovněž přestaly fungovat vysílače mobilního signálu a naše mobilní telefony by byly nefunkční. Blackout by ale zasáhl téměř do všech oblastí naší společnosti. Jsme tedy jako společnost připraveni se o sebe postarat i v takové situaci?

Rozhovor je dostupný na YouTube skupiny Sev.en i podcastových platformách Apple podcast a Spotify.

