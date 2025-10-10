Zdravotníci sdíleli zkušenosti z dětské paliativní péče

V Ústí nad Labem proběhlo setkání zdravotníků, kteří se věnují komplexní péči o děti a jejich rodiny v náročných životních situacích spojených s vážnými chronickými nemocemi. Téma letošního 2. ročníku semináře „Jak pečovat a neztratit sebe“ reflektuje potřebu pečujících profesionálů zvládat emoční i fyzickou zátěž spojenou s jejich náročným povoláním. Na organizaci odborné akce „Odpolední káva s dětským paliativním týmem“ finančně přispěl Nadační fond Evy Matějkové založený rodinou zakladatelky společnosti CS-BETON.
„Vstupenkou“ na setkání, které proběhlo v Hotelu & Restaurantu Větruše a nabídlo odborný program vedený MUDr. Marií Smákovou, garantkou Konziliárního týmu dětské podpůrné a paliativní péče Krajské zdravotní, a.s., byl klobouk, symbol dětské paliativní péče. „Kloboukový den“, který připadá na druhý říjnový pátek, je totiž mezinárodním dnem na podporu dětské paliativní péče. „Dětská paliativní péče vyžaduje nejen odborné znalosti, ale i velkou lidskost a schopnost empatie. Velmi si vážíme všech, kteří tuto náročnou práci denně vykonávají. A jsme rádi, že prostřednictvím společných setkání mohou sdílet zkušenosti a emoce a dobíjet baterky,“ říká jednatelka společnosti CS-BETON Petra Čopová.
Odborný program byl určen zejména lékařům a nelékařskému zdravotnickému personálu napříč odbornostmi. Stovka účastníků semináře se dozvěděla více o tématech, která úzce souvisí s péčí o vážně nemocné děti – například jak se vyvarovat syndromu vyhoření, o psychohygieně či jak předcházet náročné komunikaci s rodinami pacientů. Součástí programu byly také inspirativní příspěvky o zkušenostech z prvního roku provozu dětského hospice Dům pro Julii, nebo o projektu Sanitka splněných snů, který pomáhá těžce nemocným dětem plnit přání.
Konziliární tým dětské podpůrné a paliativní péče Krajské zdravotní, a.s., čítá celkem osm členů. Dva lékaře, tři zdravotní sestry, sociálního pracovníka, psychologa a administrativního pracovníka pak doplňují externí spolupracovníci z řad fyzioterapeutů, ergoterapeutů, canisterapeutů, nutričních terapeutů, klinických farmaceutů a kaplanů. Ročně pečují v průměru o 60 dětských pacientů a také o jejich rodiny.
Nadační fond Evy Matějkové, zakladatelky CS-BETON, založili na počest své zesnulé manželky Josef Matějka s dětmi, dcerou Petrou a synem Markem. Ambicí fondu je pomáhat nejen lidem v tíživých životních situacích, ale také podporovat ty, kteří se vlastní iniciativou a v rámci svých možností snaží přispívat k lepšímu životu ve svém okolí. Nedávno přispěl také například na provoz litoměřického Hospice sv. Štěpána či na nákup zdravotnických pomůcek pro seniory.
CS-BETON je součástí komunity v místech, kde působí. Podporuje konání kulturních a sportovních akcí v Ústeckém kraji. Například základní škole v Žalhosticích dodává materiál na zvelebení okolí, podporuje regionální fotbalové kluby, organizaci Leteckého dne v Ústí nad Labem nebo konání místních vinobraní, ať už ve Velkých Žernosekách nebo na Kuksu.