Zimní jízdy po okruhu pokračují v prosinci, zpestří je LOUDA CUP

Volné jízdy vlastním vozem po závodním okruhu mosteckého autodromu pro veřejnost The Most Winter Challenge pokračují dvěma termíny v prosinci. Prověřit své řidičské umění a chování svého vozu při jízdě na dráze motorističtí fanoušci mohou už v pátek 2. prosince. Další příležitost pak budou mít v sobotu 17. prosince, kdy se zároveň mohou přihlásit do jednokolového, odlehčeně pojatého závodu amatérských jezdců LOUDA CUP.

Závod odstartuje v 15:00 hodin formou Le Mans, což zaručuje diváckou atraktivitu. Organizátoři navíc umístí na přední kapotu vozu soutěžících košík, do nějž vloží tenisový míček. Pokud při jízdě vypadne, znamená to diskvalifikaci. Na vítěze, který i s míčkem dorazí první do cíle, pak čeká zajímavá odměna.

„Rádi bychom na startu viděli co nejvíce vozů, aby byl závod dramatický a napínavý jak pro jezdce, tak pro diváky. Chceme proto případné zájemce motivovat. Nejlepší z nich se mohou těšit na hodnotné ceny v podobě voucherů společnosti AUTODROM MOST. Stále také jednáme s eventuálním partnerem závodu, i jeho odměna by vítěze zcela jistě velmi potěšila,“ láká k účasti v klání eventová manažerka autodromu Veronika Raková.

Zimní jízdy se uskuteční za každého počasí, a to vždy od 10:00 do 16:00 hodin bez přestávky. „Máme dvě varianty. Každá je přizpůsobena klimatickým podmínkám, které budou momentálně panovat na dráze,“ upřesnila obchodní a marketingová ředitelka autodromu Jana Svobodová.

Pokud teplota vzduchu v areálu závodního okruhu v den konání jízd v 09:00 hodin dosáhne méně než pěti stupňů Celsia, nebo bude celá dráha, případně její část pokryta ledem či sněhem, absolvuje každý účastník jedno necelé kolo. Cena činí 50 korun za jednu jízdu a jeden vůz. Driftování, tedy jízda v kontrolovaném smyku, je povoleno.

V případě, že teplota vzduchu naměřená v areálu závodního okruhu v den konání jízd v 09:00 hodin přesáhne pět stupňů Celsia, absolvuje každý účastník tradičních 30 minutových bloků. Zaplatí 400 Kč za jeden vůz a třicetiminutový blok. I v tomto případě jezdec může driftovat.

Jízdu je možné uskutečnit až po zakoupení kuponu ke vjezdu na dráhu ve startovní věži autodromu. Dosažený čas na jedno kolo pořadatelé z bezpečnostních důvodů neměří. Teplotu vzduchu lze průběžně sledovat na webkamerách umístěných v areálu autodromu.