Básnířky a básníci z mosteckých základních škol poměřili své síly a um v soutěžích projektu MAP na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti. Přišlo více než 100 soutěžních básní a desítky sloganů.



V rámci projektu MAP II ORP Most se konaly v průběhu prosince 2019 až poloviny února 2020 dvě soutěže, vztahujících se k akci Týden podpory čtenářské gramotnosti na Mostecku, a to „SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ BÁSNIČKU“ a „SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ SLOGAN NA PODPORU ČTENÍ A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI“.

O vítězích soutěží rozhodovala 9 členná porota složená z členek pracovní skupiny Čtenářská gramotnost (učitelek 1. i 2. stupně ZŠ a zástupkyně Městské knihovny Most) a dále pak z členů realizačního týmu projektu MAP II ORP Most a zástupkyně Magistrátu města Most. Obě soutěže byly vyhodnoceny všemi porotci bodovacím systémem (1-5 bodů). Výsledné pořadí bylo u obou soutěží vytvořeno na základě celkového bodového hodnocení jednotlivých literárních počinů.

Do soutěže „SLOGAN“ bylo zasláno 20 sloganů v kategorii 1. stupně a 49 sloganů v kategorii 2. stupně. O nejlepší básničku soutěžilo v kategorii jednotlivců 1. stupně 34 básní, v kategorii jednotlivců 2. stupně 59 básní, v kategorii třídních kolektivů se soutěže účastnilo 10 básní.

V Ý S L E D K Y

SOUTĚŽ SLOGAN

Kategorie – 1. stupeň ZŠ:

1.místo – Nela Maronyák – ZŠ J. Arbesa (7. ZŠ), třída 4. A – slogan „Lepší nežli šatní mol, je rozhodně knihomol!“

místo – Karolína Šťastná – ZŠ V. Nezvala (8. ZŠ), třída 5. B – slogan „Pokud hloupý nechceš být, vezmi knihu, začni číst!“ místo – Lukáš Vrána – ZŠ U Stadionu (3. ZŠ), třída 2. A – slogan „Čtení – nad to prostě není!“

Kategorie – 2. stupeň ZŠ:

1.místo – Barbora Nováková – ZŠ prof. Zdeňka Matějčka, třída 9. A – slogan „Mámo, táto, kup mi knížku, zalezu si s ní do pelíšku.“

místo – Hana Hrabáková – ZŠ J. Arbesa (7. ZŠ) Most, třída 8. A – „Když s knihou po městě jdeš, zaručeně zaujmeš.“ místo – Jaromír Smetana – ZŠ prof. Zdeňka Matějčka – třída 6. B – „Život je kniha, kterou jsi ještě nedopsal/a.“

SOUTĚŽ BÁSNIČKA

Kategorie Jednotlivci – 1. stupeň ZŠ:

Dělené 1. místo (shodný počet bodů) – Ema Charvátová – ZŠ Obránců míru (11. ZŠ), třída 4. A – báseň „Čtyři psi“

– Kateřina Trepešová – ZŠ Obránců míru (11. ZŠ), třída 2. B – báseň „Afrika“

místo – Ema Šlégrová – ZŠ Obránců míru (11. ZŠ), třída 4. C – báseň „Kočka“ místo – Eliška Nedbalová – ZŠ Obránců míru (11. ZŠ), třída 4. A – báseň „Rybička“

Kategorie Jednotlivci – 2. stupeň ZŠ:

místo – Klára Moudrá – ZŠ Z. Štěpánka (10. ZŠ), třída 8. C – báseň „Známky“ místo – Vojtěch Šucha – ZŠ J. Arbesa (7. ZŠ), třída 8. A – báseň „Krásný den“ místo – Michal Kundrt – ZŠ Okružní (18. ZŠ), třída 8. B – báseň „Most“

Kategorie Třídní kolektivy:

místo – ZŠ J. Arbesa, třída 3. B – Tadeáš a Tobiáš Terynkovi – báseň „Fotbal“ místo – ZŠ Obrnice, třída 5. A – kolektiv třídy 5. A – báseň „Básnička o 5. A“ místo – ZŠ J. A. Komenského (15. ZŠ) – Alexander Borovička a Tran Che Hoang Trung – báseň „Čtení to je legrace“

Slavnostní předání cen proběhne na Magistrátu města Mostu