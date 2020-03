Hraje Vaše dítko Fortnite na mobilu samo v temných zákoutích svého pokoje? Vyžeňte ho do Městské knihovny Litvínov, ať si zahraje s knihovníkem Vláďou a dalšími dětmi pěkně pohromadě. Akce Fortnite squady s Vláďou probíhají v pátek 6.3., 20. 3. a 27. 3. od 13 do 16 hodin. Určeno dětem s platnou kartičkou do knihovny.