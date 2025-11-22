Už dnes se Sportovní hala Most promění v arénu plnou adrenalinu, emocí a nezapomenutelných soubojů. Vrací se Starfight Night – už potřetí a ve velkém!
Na návštěvníky čekají tvrdé a napínavé bitvy těch nejlepších bojovníků: domácích talentů i hvězd české scény, medailistů z mistrovství Evropy a světa, špičkových amatérů z celé republiky, profesionálů, kteří rozproudí atmosféru v celé hale
Těšit se můžete na atraktivní zápasy v MMA, K-1, boxu i thajském boxu. Každý souboj bude příběhem odvahy, síly a vůle zvítězit.