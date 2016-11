Golfisté ukončili MOSTECKOU GOLD TOUR 2016

Sobota 26. 11. částečně potvrdila rčení, že „Každá legrace má svůj konec“. Turnajem BEAUJOLAIS AFTER GAME ukončil mostecký golfový klub celoroční MOSTECKOU GOLD TOUR 2016 a hráči vyzkoušeli poslední možnost na vylepšení virtulní scorecard, kterou po celou sezónu vytvářeli v 18ti nejvýznamnějších turnajích, určených pro veřejnost.

Nyní již zbývá jen maličkost – rychle zpracovat více 22 tis. výsledků, kterých hráči v MGT 2016 dosáhli a vyhlásit nejlepší z nejlepších. Pro zajímavost se zpracovávají v letošním roce i „nejhorší“ scorecard pro každého hráče, ktreý splnil minimální počet turnajů, nezbytných pro započítání do MGT 2016 a rozdíly jsou vskutku značné. Většinu hráčů spíše osloví kategorie „netto“ se započtením Stablefordových bodů. Ta však zůstane utajena až do závěrečného vyhlášení.

Co je ale okamžitě dostupné, to jsou výsledky turnaje BEAUJOLAIS AFTER GAME, jehož kategorie byly tentokrát rozděleny na muže a ženy. V kategorii žen se s nástrahami hřiště nejlépe vypořádala Martina Mannová (36 STB), před Soňou Polcarovou (31 STB) a Lenkou Bártlovou (30 STB). Kategorii mužů ovládl Dominik Gabriš (44 STB), druhý v pořadí skončil Petr Drož (39 STB) a třetí pozici získal Ladislav Kabíček (36 STB).

Je potřeba také připomenout, že vítězové obou kategorií jsou dalšími přímými postupujícími do Turnaje vítězů turnajů 2017.

Všichni hráči si domů odnesli láhev mladého francouzského vína Beaujolais Nouveau z odrůdy Gamay, která může posloužit jako připomínka na jeden z posledních golfových turnajů v sezóně 2016. Pokud to počasí umožní, sejdou se golfisté při další golfové hře co nejdříve, ale zda to bude již příští sobotu nebo později se dozvíte z klubových zpráv.