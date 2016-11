Malí divadelníci předvedli v Citadele to nejlepší

V litvínovské Citadele vyvrcholil tuto neděli (27. listopadu) dvanáctý ročník nesoutěžní divadelní přehlídky „KRUŠNOHORSKÉ DRADIDLO 2016.“

Přehlídka odstartovala v pátek 25. listopadu slavnostním zahájením a prvním představením „Ronja, dcera loupežníka“ v podání Základní umělecké školy Klatovy. Ještě ten den večer se děti sešly na tvůrčích dílnách. Přehlídka pokračovala v sobotu a v neděli, kdy se představily se svými divadelními „kusy“ další ZUŠky z Loun (O třech prasátkách), Chomutova (Kufr), Litoměřic (My life, Sen noci svatojánské), Klatov (Ronja, dcera loupežníka) a také samozřejmě z Litvínova (Čtyři malá prasátka) a z Mostu (Školní sen). Po všechny tři dny probíhaly tvůrčí workshopy, při kterých si děti mohly vyzkoušet autorskou tvorbu, strukturování, improvizaci, režii, loutky a pohyb. Workshopy byly určeny také pro pedagogy a to na téma světlo a zvuk na scéně. (Úvodní foto: Soubor ZUŠ Most pod vedením Ivany Zajačkové).