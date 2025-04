Atraktivní superbiky na autodromu se blíží, zajistěte si včas lupeny

Již za necelý měsíc se na Autodromu Most utkají jezdci Mistrovství světa superbiků (WorldSBK). Pátá zastávka letošního ročníku šampionátu nejrychlejších sériových motorek světa se v Mostě uskuteční od 16. do 18. května 2025 a nabídne fanouškům jedinečný zážitek nejen díky napínavým závodům, ale i exkluzivnímu fanouškovskému programu.

WorldSBK se v Mostě pojede již popáté a stalo se tradičním vrcholem domácí motoristické sezóny. Loňský ročník zaznamenal rekordní návštěvnost – závody během víkendu sledovalo 58 474 diváků, což znamenalo téměř 10% nárůst oproti roku 2023. Mostecký podnik se tak stal druhou nejnavštěvovanější akcí celého šampionátu, hned za italskou Cremonou. Celosvětově pak závody WorldSBK v průměru sleduje 115 milionů televizních diváků (zdroj: Nielsen Company), což z něj činí jednu z nejsledovanějších sportovních událostí v České republice.

Letos přijede šampionát do Mostu z italské Cremony a oproti minulým letům se termín posunul do poloviny května. Organizátoři připravili několik zásadních novinek pro fanoušky. Nově je součástí každé vstupenky vstup do paddocku, což přinese návštěvníkům ještě bližší kontakt se závodním děním. Další důležitou novinkou je vstup do 15 let zdarma – motorsport je totiž zážitek, který má spojovat generace.

Bohatý doprovodný program pro fanoušky

WorldSBK v Mostě není jen o samotných závodech. Ve čtvrtek 15. května si budou moci návštěvníci zdarma zaběhat nebo projít po závodní dráze a setkat se s jezdci během podvečerního track walku. V pátek se rozběhnou oficiální tréninky a proběhne unikátní zážitkový program Ride Like a Pro, kde si zájemci budou moci pod vedením zkušeného instruktora a závodníka Kamila Holána vyzkoušet jízdu na mosteckém okruhu.

Hlavní závody tříd WorldSBK, WorldSSP a WorldSSP300 se pojedou v sobotu a neděli. Na fanoušky čekají celkem tři závody královské třídy WorldSBK: sobotní Závod 1, nedělní sprintový Tissot Superpole Race a závěrečný Závod 2. V sobotu po skončení programu proběhne netradiční setkání s jezdci na cílové rovince, kde si fanoušci budou moci prohlédnout motocykly a projít celou cílovou rovinku na které se ještě před pár minutami ostře závodilo.

Nedělní program uzavře velkolepá Bike Parade – spanilá jízda po okruhu pro fanoušky, kteří dorazí na vlastních motocyklech.

Čeští jezdci na startu

Letošní ročník nabídne také silné české zastoupení. V kategorii WorldSSP bude startovat Ondřej Vostatek. Petr Svoboda a Filip Novotný jsou stálí čeští jezdci kategorie WorldSSP300. Na divokou kartu se představí Daniel Tureček, který doplní českou stopu na okruhu a o dalších českých jezdcích s divokou kartou se bude ještě rozhodovat.

Interaktivní zážitky pro návštěvníky

WorldSBK se odlišuje od jiných šampionátů svou interaktivitou a blízkostí k fanouškům. Po celý víkend bude probíhat paddock show s živým komentováním, rozhovory s jezdci a autogramiádami. Fanoušci se dostanou do zákulisí šampionátu a uvidí na vlastní oči dění v parc fermé, podium show nebo speciální Action Box – otevřený box s velkoplošnou obrazovkou a přímým výhledem do pit lane. Žádný fanoušek si také nesmí nechat ujít Victory lane – jízdu šampionů přímo mezi diváky pod podium.

Součástí doprovodného programu budou také další atraktivní show: přelet stíhaček z Aero Vodochody, stuntriding show Martina Krátkého, na startu zazní česká hymna v podání pěveckého sboru a diváci se mohou těšit na zcela nové ozvučení diváckého svahu kde bude pro komfortnější sledování závodu připraveno i několik velkoplošných obrazovek. Novinkou je také nový systém výběru parkovného, který zajistí rychlejší a pohodlnější odbavení návštěvníků.

WorldSBK v Mostě slibuje jedinečnou podívanou a nezapomenutelný zážitek pro všechny fanoušky motorsportu. Vstupenky jsou již v prodeji – nenechte si ujít jednu z největších sportovních událostí v České republice! Více info na www.superbike-most.cz.