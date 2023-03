Do proměny regionu se zapojí tvůrčí talenty a vzdělaní obyvatelé

Severozápad Čech není jen krajem uhlí a chemie. Do jeho proměny je třeba zapojit širší spektrum oborů a především místní angažované a tvůrčí obyvatele, shodli se na společném setkání náměstek ústeckého hejtmana Jiří Řehák, nově zvolený rektor Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) Jaroslav Koutský, děkanky dvou univerzitních fakult Michaela Hrubá a Zdena Kolečková i zástupci sítě Kreativní.uk.

„Náš kraj prochází razantní proměnou. Uhelný průmysl je třeba nahradit novými odvětvími, nejlépe těmi s vysokou přidanou hodnotou. A to nabízí ekonomika založená na lidské kreativitě od rukodělných řemesel přes umění, kulturní dědictví, architekturu až po filmový a herní průmysl. Příklady z evropských obdobných regionů ukazují, že podpora témat souvisejících s lokálním patriotismem a místních tvůrčích talentů přináší ekonomické benefity a vede k přirozenému zvyšování atraktivity míst. Velmi mě těší, že vedení ústecké univerzity i jejích fakult si je potenciálu tvůrčích odvětví plně vědomo a hodlá jej rozvíjet,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Řehák, v jehož gesci jsou kultura a cestovní ruch.

Jeho slova potvrdil i Jaroslav Koutský, který se v polovině března ujme funkce rektora UJEP. „V posledních letech i od politiků často zaznívá, že je třeba investovat do lidí, nejen do betonu. Univerzita se i díky evropským dotacím plně zapojila do takzvané spravedlivé transformace regionu a součástí našich plánů je mimo jiné i podpora kulturních a kreativních odvětví. Je skvělé, že v tom máme partnera ve vedení kraje i v síti Kreativní.uk,“ řekl k jednání na podzim zvolený rektor.

Ústecká univerzita se dlouhodobě zapojuje do projektů, které pomáhají rozvoji regionu, mapování jeho potenciálu i připomínání místní historie. „Naše univerzita se angažuje ve velkých transformačních projektech zaměřených např. na vodíkovou mobilitu. Je ale neméně silná i v oborech humanitních a společenskovědních, a to považuji za klíčové ve snaze proměnit náš region v dobré místo k životu. Dlouhodobě se zabýváme mapováním kulturně-historického dědictví našeho regionu a bohatým odkazem jeho řemeslnické a průmyslové výroby, v níž silně rezonovaly i tvůrčí obory. Stačí zmínit sklářství, výrobu porcelánu a hraček nebo textilní průmysl. Při hledání atraktivních a perspektivních témat spojených s tradicí je tedy z čeho čerpat a jsme připraveni při tom poskytnout maximální součinnost,“ uvedla děkanka Filozofické fakulty UJEP Michaela Hrubá, která též zdůraznila nutnost podpory vzdělávacích aktivit zaměřených nejen na regionální školství, ale zejména do oblasti celoživotního vzdělávání.

„Naším hlavním úkolem je samozřejmě vzdělávat studenty v oblastech výtvarného umění a designu, ale zároveň prezentovat jejich tvorbu v profesionálním kontextu. Vítáme ovšem, když dostanou možnost zasáhnout do veřejného prostoru a ovlivňovat dění v regionu. Prudce se měnící Ústecký kraj v tomto nabízí nekonečné inspirace a je skvělé, že poptávka po kreativitě tu v poslední době roste,“ řekla Zdena Kolečková, od února děkanka Fakulty umění a designu UJEP.

Ústecký kraj, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, vládní agentura CzechInvest, Inovační centrum Ústeckého kraje a ústecký spolek Veřejný sál Hraničář už v roce 2022 podepsaly společné memorandum stvrzující spolupráci při rozvoji kulturní a kreativní ekonomiky a při podpoře místních talentů. Společnou podporu tvůrčích odvětví, která podle mnohých studií patří k těm s nejrychleji rostoucím podílem na hrubém domácím produktu HPD, koordinují prostřednictvím sítě Kreativni.uk. Díky těmto aktivitám bylo v Ústeckém kraji ke konci roku 2022 zmapováno přes dva tisíce podnikatelů a právnických osob působících v kulturních a kreativních odvětvích.