Do vězení nechtěli

Mostečtí policisté obvinili tři muže ve věku 18, 31 a 34 let ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Všichni Mostečané si převzali výzvu k nastoupení do výkonu trestu odnětí svobody. S tím si zřejmě hlavu nelámali a dle vyšetřovatele nerespektovali rozhodnutí soudu a bez vážných důvodů do věznice nenastoupili. Nejmladší z nich neunikl pozornosti strážců zákona, kteří ho dopadli poblíž Mostu díky osobní znalosti. Jednatřicetiletého uniformovaní muži zatkli v dopoledních hodinách při běžné činnosti před jedním z mosteckých podniků městské části Zahradní. Nejstaršího policisté hlídkové služby dopadli v jednom z bytů na sídlišti Liščí vrh na základě získaných poznatků k osobě. V současné době se všichni nachází ve věznici, kam byli v doprovodu policie převezeni. Svůj současný trest odnětí svobody si v případě odsouzení mohou všichni muži prodloužit o další dva roky.