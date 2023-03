Kradl a přitom měl být už ve vězení

Díky své nenechavosti na sebe uplynulý pátek upozornil 18letý Mostečan. Ten měl v odpoledních hodinách odcizit 3 šampóny v litvínovské drogerii. Všímavá prodavačka ovšem nekalou návštěvu prodejny viděla. Nepoctivého zákazníka i se zbožím za 8 stovek před obchodem zadržela a přivolala hlídku strážníků. Mostečana si pak převzali policisté z litvínovského obvodního oddělení, protože muž byl za krádeže loňský i letošní rok již soudem potrestán. Proto mu také strážci zákona předali sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Tím to ale neskončilo. Vyšlo najevo, že tento nakupující měl na základě rozhodnutí okresního soudu nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody. To ovšem muž evidentně ignoroval. Krádeží se tak sám prozradil. Po všech provedených úkonech se svezl policejním vozem rovnou do věznice, kde byl ještě téhož dne ve večerních hodinách předán. Bude-li odsouzen i za toto protiprávní jednání, může si Mostečan pobyt za mřížemi prodloužit až o tři roky.