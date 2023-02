Krajská zdravotní představila, jak bude v budoucnu vypadat „Masaryčka“

Dlouhodobý rozvoj svých nemocnic plánuje současné vedení Krajské zdravotní. Jak by mohly nemocnice ve správě největšího poskytovatele nemocniční lůžkové péče v České republice v budoucnu vypadat, ukazují generely rozvoje. Zpracovatelem generelu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je architektonický a projektový ateliér Domy architects.

Generel je dokument řešící rozvoj nemocnice v úrovni urbanistické koncepce. Definuje hlavní zásady funkčního a provozního členění areálu, jeho dopravní a technickou infrastrukturu, hlavní vazby na okolí a možnosti expanze. Generel odráží proměnu poskytovaných zdravotních služeb v souladu s rozvojem zdravotní politiky státu s cílem zajistit pacientům dostupnou zdravotní péči. Zadání generelu zachytává trendy struktury zdravotní péče v daném regionu nebo spádové oblasti nemocnice s ohledem na udržitelnost financování zdravotní péče. Medicínské zadání reflektuje demografický vývoj v regionu, rizikové chování obyvatelstva, četnost onemocnění a důraz na prevenci a osobní zodpovědnost občanů za své zdraví. Stavební část generelu musí vytvořit podmínky pro uvedené potřeby. Generel je reálnou vizí investičního plánu rozvoje nemocnice s ohledem na zachování stávající péče při současném přiměřeném rozvoji všech oborů. Cílem je zajistit účinnost, hospodárnost a trvalou udržitelnost zdravotního systému.

„Vznik generelů nemocnic je podmíněn dosavadní absencí výhledu do budoucna, který by umožnil stanovit strategii rozvoje nemocničních areálů a optimální investiční plán. Generel vidíme jako možnost rozvoje zdravotní péče a její organizace. Generely rozvoje KZ zpracovává, protože si společnost uvědomuje, že požadavky na poskytování zdravotních služeb se neustále vyvíjejí. A pokud je cílem pacientům zajistit péči podle dnešních standardů, je nutné do nemocnic investovat. Aby byly investice promyšlené, tedy aby byla zajištěna funkčnost nemocnic jako celku, je potřeba dlouhodobý plán, který s výhledem dalšího rozvoje zohlední návaznosti jednotlivých oddělení, napojení na infrastrukturu a podobně. Jsem přesvědčen, že se nám společně s architekty podařilo najít potřebná řešení,“ uvedl Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní.

„Jednou z nejdůležitějších částí generelu ústecké nemocnice je návrh nového pavilonu urgentního příjmu. Pavilon nebude obsahovat pouze emergency, ale vytváří prostor také pro jiné obory. Nachází se ve střední části areálu, což mu zaručuje téměř dokonalou pozici vůči navazujícím oborům, jako jsou centrální operační sály, radiologické metody a jednotky intenzivní medicíny. Velmi důležitý je ale i pavilon pro matku a dítě a dětské emergency. Návrh se dětskou nemocnicí zabývá komplexně, nesnaží se vyřešit jenom akutní problémy, ale hledí i do budoucna. Generel dále řeší mimo jiného také potřebu nového plicního pavilonu či možnosti parkování,“ nastínil plány Petr Malý, MBA, generální ředitel společnosti.

„Emergency je opravdu jednou z priorit, které je nutné v ústecké Masarykově nemocnici vyřešit, aby toto oddělení splňovalo aktuální požadavky doby. Druhou věcí je nedostatečná kapacita a vybavení porodnice. Nároky rodiček jsou dnes jiné než před dvaceti lety, takže porodnici je potřeba dále zušlechťovat, aby tu rodičky a maminky byly spokojené. Problémem plicního lékařství je jeho umístění v zastaralé budově, takže tam je další rozvoj bez dalších investic nemožný. Chybí také návaznost na interní obory, takže je potřeba kromě dalšího zlepšování péče a prostředí myslet také na logiku provozu,“ doplnil Aleš Chodacki, ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Architekti ateliéru Domy architects areál ústecké Masarykovy nemocnice dobře znají. Podíleli se na návrzích původních budov v nemocničním areálu na Severní Terase a navrhli také budovu Kardiocentra, která bude dokončena na konci letošního roku. „Vždycky jsem byl hrdý na ‚naši‘ dostavbu, myslím, že byla jedna z prvních staveb, které vykročily k nemocnicím evropského formátu. A nebylo to jen architekturou, ale i organizací akutní části nemocnice, koncepcí operačních sálů. V ústecké nemocnici byla jedna z prvních emergency a možná první jednotka jednodenní chirurgie v České republice. Myslím, že jsme zde navrhli jedny z nejhezčích lůžkových oddělení s krásným výhledem z každého pokoje. Návrh rozvoje areálu nemocnice, kterou jsme sami z velké části navrhovali, je zajímavou zkušeností. Vnímáme, co jsme udělali dobře, ale také zjišťujeme, jak moc se v medicíně změnilo za 30 let. Dokonalá znalost prostředí je výhodou a současně může svazovat. Věřím, že návrh obou hlavních etap je dobrým řešením a byl by významným vykročením do dalšího života zdejší nemocnice,“ uvedl architekt Michal Juha.

„Projekty pro zdravotnická zařízení obecně vyžadují velkou dávku odbornosti a pečlivosti, protože jde o citlivou oblast, kde se pracuje s lidskými životy. Je nutné se řídit přísnými pravidly a standardy, aby bylo zajištěno bezpečí pacientů a personálu. Co se týče práce pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, tak práce na projektu Kardiocentra se nijak zvlášť nelišila od práce pro jiná zdravotnická zařízení. Byli jsme připraveni na specifické požadavky a potřeby, které se v průběhu času stále vyvíjely a my jsme se snažili je co nejlépe zohlednit a díky spolupráci a komunikaci s personálem všechny požadavky úspěšně vyřešit, takže se realizace Kardiocentra blíží do finále,“ dodal architekt Jan Topinka.