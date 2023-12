Křest knihy v mosteckém muzeu

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, a Teplický spolek, člen vydavatelské skupiny Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung, srdečně zvou 12. 12. 2024 od 17 hodin na KŘEST A PŘEDSTAVENÍ KNIHY ÚSTECKO-TEPLICKÁ DRÁHA A SETKÁNÍ S AUTOREM.

Mgr. Ludvík Losos (*1933), bývalý ředitel mosteckého muzea z let 1954-1961, přední odborník na historii železniční dopravy v Čechách, představí svou nejnovější knihu o historii železniční trati Ústí n. L. – Teplice – Most – Chomutov. Publikace, kterou autor zpracoval na základě svého bádání již od 50. let, obsahuje velkou řadu dosud nepublikovaných a nových informací o jedné z nejvýznamnějších a nejbohatších železničních společností Rakouska-Uherska. Kniha vychází s bohatým obrazovým materiálem v pevné vazbě. Vydavatelem knihy je Teplický spolek, člen vydavatelské skupiny Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung.

Křest se uskuteční v budově Oblastního muzea a galerie v Mostě (Čsl. armády 1360/35).