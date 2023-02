„Kvízovat“ můžete i v Selském dvoře v Braňanech

Restaurace Selský dvůr v Braňanech zve 23. února od 19 hodin na „Hospodský kvíz“.

Stačí tužka, papír a chuť postavit se nové výzvě! Každý týden nové otázky, každý týden se odměňují nejúspěšnější týmy.

Co udělat pro to, abyste mohli hrát? Sestavte tým (3-8 hráčů), vymyslete si originální název a přihlaste se do události na Facebooku Selského dvora Braňany. Pak už se jen dostavte se svým týmem včas na značky Vše potřebné dostanete na místě.

Startovné za hráče je 80 Kč. Více informací a všechna místa, kde se hraje Hospodský kvíz, najdete na www.hospodskykviz.cz.