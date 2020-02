Lidé na Mostecku rozhodli: v Mostě vysadí stromy, v Litvínově revitalizují okolí Pilařského rybníka

Kampaň Unipetrol lidem zná vítězné projekty. Celkem 260 návrhů na zlepšení života v jejich městě odevzdali na výzvu Unipetrolu během podzimu obyvatelé Litvínova a Mostu. Porota složená ze zástupců Unipetrolu a měst Litvínov a Most, vybrala pro každé město tři návrhy, ze kterých obyvatelé vybírali v hlasování vítězné projekty. V Mostě vyhrál s 888 hlasy projekt výsadby stromů, v Litvínově s 1 184 hlasy projekt revitalizace okolí Pilařského rybníka. Realizace vítězných projektů, jež každý z nich Unipetrol podpoří částkou ve výši jednoho milionu korun, začne v obou městech v tomto roce. Hlasování probíhalo od října do konce ledna na veřejných místech v obou městech, ve speciální tramvaji, na internetu nebo prostřednictvím SMS zpráv.

„Kampaň se setkala s mimořádným zájmem obyvatel. Jejich aktivní zapojení je pro nás velmi důležité, protože oni nejlépe vědí, co je v jejich městech nejvíce zapotřebí,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol, a dodal: „Vítězné projekty začneme realizovat ve spolupráci s oběma městy již v tomto roce.“

V Mostě obyvatelé vybírali mezi návrhy vybudování veřejné sítě wi-fi na vybraných místech, vysázení stromů a vybudování parku pro psy. Projekt výsadby stromů obdržel 888 hlasů, park pro psy 604 hlasy a pro veřejnou wifi hlasovalo 214 občanů. „Děkuji všem obyvatelům našeho města, že se svými nápady zapojili do kampaně. Velmi mile mě překvapilo, kolik lidí hlasovalo. Zvítězil projekt na výsadbu stromů. Těším se na jeho realizaci, protože stromů ve městech není nikdy dost. Nejenže dojde k vizuálnímu zkrášlení našeho města, ale nové stromy budou přínosem rovněž během letních měsíců, kdy zeleň pomáhá snižovat teplotu v rozpálených ulicích. S Unipetrolem nyní vybereme vhodné plochy pro sázení a typ stromů. Finanční příspěvek použijeme nejen na výsadbu, ale i na následnou několikaletou péči,“ řekl Jan Paparega, primátor města Most.

V Litvínově vyhrál projekt revitalizace okolí Pilařského rybníka s 1 184 hlasy. S odstupem následovaly projekty vybudování skate parku s 438 hlasy a rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu Citadela s 385 hlasy. „I já děkuji všem spoluobčanům, že se do projektu zapojili. Oceňuji také Unipetrol, že našel další cestu, jak naše město podpořit. Příspěvek Unipetrolu nám umožní rozšířit plánovanou revitalizaci. Unipetrol by se mohl zapojit do vytvoření oddechové zóny, obnovy stávajícího hřiště, umístění prvků pro seniory a rozšíření mobiliáře,“ uvedla Kamila Bláhová, starostka města Litvínov.

