Lidé v Moskevské ulici lépe zaparkují

Lepšího parkování a také většího počtu parkovacích ploch se dočkají obyvatelé z Moskevské ulice. Město tu chystá rekonstrukci parkoviště a chodníků a také rozšíření vjezdu do ulice včetně nového osvětlení.

Projekt na rekonstrukci veřejného prostranství v ulici Moskevské má město hotový. Radnice bude vyhlašovat na akci veřejnou zakázku. Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci veřejného prostranství, konkrétně před blokem 406. Řeší odvodnění, rekonstrukci a rozšíření stávající komunikace a současných chodníkových ploch a veřejného osvětlení, vybudování nových chodníků a rozšíření vjezdu z Bělehradské ulice. „Stavba se zahájí v červnu nebo v červenci, a to z toho důvodu, že bude navazovat na úpravy splaškové kanalizace a vodovodu, které v těchto místech bude realizovat Severočeská vodárenská společnost,“ upozornila tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Město bude úpravy veřejného prostranství realizovat i v rámci postupného ubývání a rušení vyhrazených parkovacích míst. V této lokalitě se totiž nacházela zejména roštová vyhrazená parkovací místa. „Rozhodli jsme se, že půjdeme komplexní změnou a vyřešíme to tak, abychom legalizovali některá tato roštová stání a tak, aby vše mělo požadované parametry. Kompletně to tu opravíme a zrekonstruujeme podle projektové dokumentace, která je pro tuto lokalitu připravená už dva roky,“ říká mostecký primátor Jan Paparega. Doufá, že město uspokojí a vyhoví i těm obyvatelům, kteří nebyli spokojeni s tím, že jim tu město zrušilo vyhrazená parkovací stání a s vozidly se museli při parkování posunout o kus dál, na komunikaci Moskevskou. „Byli tady i někteří hendikepovaní občané, kteří měli ohledně tohoto parkování problém, a toto vše by se mělo poté, co tuto lokalitu upravíme, vyřešit,“ ujišťuje občany primátor.