Úprava parku nad sportovní halou se odsouvá

Revitalizace parku Střed nad sportovní halou se odsouvá. Město totiž zatím neví, zda se podaří získat na sanaci parku dotaci. Reálnou šanci ale má. Jasno bude až koncem letošního roku.

O obnovu kdysi velmi vyhledávaného a navštěvovaného parku nad sportovní halou usiluje město už dlouho. Zatím tomu bránil nedostatek financí. To byl důvod, proč město loni přihlásilo tento záměr do grantové výzvy Nadace Proměny Karla Komárka určené na revitalizaci městských parků a zeleně. Přestože do nejužšího kola postoupily dva záměry – měst Mostu a Ostravy Poruby – správní rada nadace nakonec rozhodnutí o poskytnutí nadačního grantu odložila. Oba záměry však nadaci zaujaly, a tak nabídla městům podporu ve výši půl milionu korun na takzvanou předrealizační přípravu. Most nabídku přijal.

„Správní rada nadace požaduje doplnit a dořešit některé záležitosti, a poté bude rozhodovat, zda grant udělí,“ uvedl primátor Jan Paparega. Termín předrealizační přípravy je do 31. 10. 2018. „Zástupci nadace nevyloučili, že pokud předrealizační fáze bude úspěšná, jsou připraveni v roce 2018 nevyhlašovat nový grantový program, ale poskytnou podporu jak nám, tak i Ostravě – Porubě. My věříme, že požadavky splníme, zprávu předložíme i se všemi podmínkami a snad budeme úspěšní,“ věří primátor Paparega.

Zástupci nadace navštívili město Most vloni v létě a iniciovali svůj sociologický průzkum. Z něho vyplynulo, že by město mělo spolupracovat se širším spektrem obyvatel i odborníků. „Ze strany nadace byl požadavek větší participace a spolupráce s veřejností. Obyvatelstvo v okolí parku je rozmanité a představa je taková, že všechny skupiny, které tady v Mostě bydlí, bychom měli propojit tak, aby revitalizovaný park ‚chtěli‘ všichni…“ snažil se primátor zjednodušeně vysvětlit, co se nadaci na záměru revitalizace parku nepozdávalo a co požaduje dořešit.

V případě, že bude město s grantem úspěšné, bude potřeba vypořádat v parku a okolí některé pozemky. „Co se týče majetkového vypořádání, nevidíme v tom žádný problém,“ uvedl k tomu ještě Jan Paparega.