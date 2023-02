Mateřinka a školní jídelna dostanou nový nábytek

Základní škola v Podkrušnohorské ulici Litvínov plánuje nákup nového vybavení, a to i pro svoji mateřskou školu v Ladově ulici. „Do školky je potřeba pořídit nové šatní skříňky i úložné boxy. Koupí se také židle ke klavíru, křeslo či odpočinkové koutky. Do školní jídelny základní školy potřebují pořídit nový vstupní a výstupní nerezový stůl do myčky,“ vypočítává místostarostka Květuše Hellmichová a dodává, že vše bude v hodnotě cca 240 tisíc Kč. Na výše uvedený majetek má škola ve svém provozním rozpočtu připravené finanční prostředky.