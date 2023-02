Značka Linde je minulostí, novým lídrem je Technovit

Investice do modernizace stávajících technologií, investice no nových technologií, navýšení výrobních kapacit a s tím spojené navýšení počtu zaměstnanců. To jsou cíle vedení ústecké společnosti Technovit, známé dříve pod názvem Linde.

Technovit, člen skupiny Vítkovice, a. s., je jednou z mála společností v Evropě, která zajišťuje kompletní životní cyklus acetylenových lahví, od jejich výroby, přes servis a revize, až po jejich stoprocentní ekologickou likvidaci. A právě do sídla společnosti sídlící v ústecké čtvrti Předlice zavítal hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. „Jsem rád, že tu máme firmu, která chce v Ústeckém kraji investovat, chce se rozvíjet, chce modernizovat a chce zaměstnávat lidi. Primárně bych vám přál spokojené zaměstnance a také zákazníky,“ řekl hejtman Jan Schiller.

Ústecká firma má třicetiletou tradici. S novou strategií se nyní chystá na zvýšení počtu zaměstnanců a také na výstavbu separační linky, kde by se dál zpracovávaly staré acetylenové lahve. „V prvním čtvrtletí tohoto roku chceme posílit několik dělnických profesí,“ konstatovala ředitelka ústeckého závodu Veronika Hladová.

Firma hodlá zaměřit svou působnost i na další zahraniční trhy. „V oblasti plnění a kompletace acetylenových lahví se již pracuje na zajištění certifikace pro americký a britský trh. V oboru revizí máme nově zajištěny zakázky z Rakouska a chystáme se do Německa,“ naznačila Hladová ambice společnosti po přechodu do úplného vlastnictví Vítkovic.