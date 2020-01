Meziboří investovalo do komunikací, parkovacích míst i do základní školy

V loňském roce dokončilo město Meziboří investice za více než 26 miliónů korun. Většina investic plynula do komunikací, chodníků a parkovišť. V Potoční ulici v Meziboří Severočeská vodárenská společnost rekonstruovala vodovod a kanalizaci. Město na stejném místě obnovilo povrchy komunikací. Do obnovy komunikace a chodníků v ulici Potoční město investovalo 3,5 miliónů korun. Dokončena byla svislá hydroizolace obvodové stěny domu č.p. 326-335. Z rozpočtu města si tato investice vyžádala 2,4 miliónu korun. S rekonstrukcí povrchu chodníku u tohoto domu se začne v jarních měsících letošního roku. Bezmála 2 milióny korun investovalo město do III. etapy rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ a MŠ Meziboří. Významnou investiční akcí, díky které se rozšířil počet parkovacích míst ve městě, byla výstavba parkoviště v ulici Nad Parkem. Za 3,4 miliónů korun tu vzniklo 38 parkovacích míst. Nejvyšší částku v loňském roce investovalo město do druhé etapy výstavby chodníku mezi Mezibořím a Litvínovem. Chodník včetně přechodu vyšel na téměř čtrnáct miliónů korun, Meziboří na tuto akci získalo 9 miliónů korun dotaci. Téměř milión korun investovalo město do oprav výtluků na komunikacích.