Meziboří prohlubuje spolupráci se Saydou

Mezinárodní spolupráce mezi městy Meziboří a Sayda nestagnovala ani v závěru roku 2016. Akce se nesly ve vánočním duchu. Nejdříve se němečtí přátelé přijeli podívat do Meziboří na rozsvícení vánočního stromu, vánoční koncert pana Petra Macka a další aktivity s tím spojené. Na oplátku byli naši senioři pozváni na tradiční vánoční trhy v Saydě, kde se v průběhu celého dne seznámili nejen s tradicemi u sousedů, ale také se školou, zábavním domem pro mládež a v neposlední řadě s museem. Dva dny před Štědrým dnem, vyjeli do Saydy žáci ze základní školy v Meziboří. Ti byli pozváni studenty střední školy v Saydě. Po příjezdu se seznámili s dalšími studenty z okolních německých škol a poté se společně zaposlouchali do tónů hudby na zahajovacím koncertu. V průběhu celého dopoledne prošli žáci celou školu, ve které byly připraveny vánoční dílny, kde si mohli vyzkoušet výrobu různých vánočních předmětů. Všechny tyto akce byly uskutečněny za podpory Evropské unie v rámci Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.