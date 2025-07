Mostecké divadlo nově otevře divadelní klub a terasu

Nově zrekonstruovaný divadelní klub by se měl během srpna měla otevřít v mosteckém divadle. Hosté se mohou těšit nejenom na dobrou kávu, ale i na nové příjemné prostředí a obnovenou venkovní terasu.

Koncem loňského roku vyhlásilo mostecké divadlo výzvu na provozování stávajícího divadelního klubu v přízemí divadla, divadelního bistra v mezipatře a na zbrusu novou kavárnu ve foyer. Jak informoval ředitel divadla Filip Nuckolls, komise vybrala Štefana Ševčíka a Davida Franze, kteří již provozují lesní restauraci na Reslu. „Na dva roky se stávají novými provozovateli divadelního klubu a bistra ve foyeu divadla. Pokud vše půjde podle plánů, divadelní klub v novém by měli otevřít začátkem srpna,“ uvedl ředitel. Divadelní klub a bistro se nyní modernizují, což se podle ředitele Nuckollse děje ve shodě s původním architektem divadla Klimešem. „V případě divadelního klubu počítáme se zvětšením prostoru k sezení, s rozšířením provozní doby a jedná se také o znovuobnovení venkovní terasy,“ dodal ředitel.

V divadle se v blízké budoucnosti plánuje také zbrusu nová denní kavárna. Bude ve foyeru a bude z ní výhled na mostecké náměstí. „Naše foyer si o prostor pro kavárnu svým umístěním a výhledem na mostecké náměstí, hrad Hněvín a Krušné přímo říká. Kavárna by se měla časově vztahovat k představením. Všechna divadla, která mají atmosféru, jsou založena na dobře fungujícím baru a kavárně a právě touto cestou bychom chtěli také jít. Divadelní bar je srdcem divadla,“ doplnil ředitel s tím, že nová kavárna by mohla začít v divadle fungovat do jednoho roku.