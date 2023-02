Na Klinice urologie a robotické chirurgie mu zachránili ledvinu, teď tady slouží jako nemocniční kaplan

Přispívat ke snížení stresu, zlepšovat atmosféru ve zdravotnickém zařízení, pomáhat pacientům a jejich blízkým vyrovnat se s nemocemi, úrazem či smrtí, motivovat k otevřenější spolupráci se zdravotnickým personálem. Právě to je cílem práce nemocničních kaplanů v zařízeních Krajské zdravotní(KZ).

Součástí léčby pacientů, pomoci jejich blízkým i veškerému personálu nemocnic se postupně stala v průběhu posledních 13 let. Výsledky působení nemocničního kaplana si pochvalují i na Klinice urologie a robotické chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici.

„Musím upřímně přiznat, že ke kaplanské službě jsem ještě před několika měsíci přistupoval s předsudkem. Moc jsem nevěřil, že přinese nějaký významný efekt,“ přiznává Jan Schraml, přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nad Labem a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, jedno z nejrenomovanějších pracovišť největšího poskytovatele nemocniční péče v České republice. Shodou okolností se mu však na operační stůl dostal pacient, který působí v ústecké nemocnici jako kaplan.

„Jak jsme spolu hovořili, slovo dalo slovo a dohodli jsme se, že by duchovní služba mohla být součástí toho, co naše klinika pacientům nabízí. Pan kaplan začal na lůžkové oddělení docházet od prosince loňského roku a ukázalo se, že ono to funguje. S lidmi si popovídá, oni doslova rozkvétají, protože začínají svou situaci i budoucnost vidět mnohem optimističtěji. Výsledky jsou nad mé očekávání,“ je překvapen a zároveň spokojen přednosta Schraml.

„Pacienti na nabídku duchovní služby reagují většinou pozitivně. Ze zkušeností vyplývá, že ten, který je ochoten naslouchat a na druhé straně hovořit o svých pocitech, starostech, obavách a očekáváních, nutně není jen ten, kdo věří v Boha. Víme, že člověk v mezních životních situacích se upíná k naději, doufá v lepší budoucnost. Kaplan se tak snaží být tím, kdo se pacientovi či jeho blízkým snaží pomoci cestu z prožívaného krizového období nalézt, ukázat směr. A držet za ruku, je-li to potřeba – obrazně a doslova,“ říká Richard Kavan, který je oním nemocničním kaplanem, nově docházejícím na ústeckou Kliniku urologie a robotické chirurgie.

Podle něj je mu totiž významným pomocníkem, vedle pouhé přítomnosti u lůžka, naslouchání a rozhovoru, i fyzický kontakt, pokud si jej nemocný přeje. „Umocňuje vše, čeho bychom rádi společně dosáhli: odbourání stresu, zklidnění a zlepšení atmosféry. Jestliže se toto daří, můžeme v tom spatřovat signál, že práce kaplanů v nemocnici je smysluplná. A tudíž potřebná,“ míní magistr Kavan, který slouží coby kaplan v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem třetím rokem.

Nemocniční kaplani v Krajské zdravotní

Koordinátorem duchovní služby v KZ je Zbyšek Jonczy, spoluzakladatel Asociace nemocničních kaplanů ČR. Zkušený člověk, který stál u počátku spirituální pomoci v krajských nemocnicích v regionu.

„V roce 2009 se na mě obrátila hlavní sestra nemocnice v Teplicích, zda bych z pozice faráře mohl zprostředkovat pro nemocnici službu nemocničního kaplana, která v některých nemocnicích v Česku v té době začínala fungovat. Výsledkem byl, po nezbytných přípravách, začátek služby čtyř duchovních na dohodu o pracovní činnosti. Jelikož se služba v Teplicích osvědčila a po dvou letech se stala významnou součástí ošetřovatelské péče, byl jsem tehdejším vedením společnosti požádán, abych zorganizoval duchovní službu, která je přísně ekumenická, i v ostatních nemocnicích Krajské zdravotní,“ přibližuje Zbyšek Jonczy.

Dnes působí třináct nemocničních kaplanů ve čtyřech nemocnicích KZ. Čtyři kaplani mají pracovní smlouvu (dva na plný úvazek) a zbytek pracuje na dohodu. „Zdravotnický personál na všech úrovních tam, kde to situace vyžaduje, zařazuje nemocniční kaplany do svých multidisciplinárních týmů, a velmi pozitivně hodnotí jejich práci,“ upozorňuje na skutečnost, že duchovní, zároveň školení krizoví interventi, jsou ve zdravotnických zařízeních důležitou součástí celku. Za velký úspěch Zbyšek Jonczy považuje i to, že v mostecké nemocnici vzniká první nemocniční kaple v KZ, která bude brzy slavnostně otevřena.

Duchovní službu chce KZ zajistit i pro pacienty v nemocnicích, které pod společnost přešly nedávno, tedy v Litoměřicích a Rumburku. „Jednání týkající se možnosti zřízení duchovní služby proběhnou v letošním roce,“ doplňuje její koordinátor.