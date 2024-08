Olympijský festival u jezera Most přivítá 3. srpna bronzový tým šermířů přímo po příletu z Paříže. Do areálu by měli dorazit zhruba ve 14 hodin. Jiří Beran, Součástí akce bude i loučení s profesionální kariérou šermíře Jiřího Berana.

Foto zdroj: Profimedia.cz